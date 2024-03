LE 5 NOTIZIE DI OGGI

In attesa che trascorrano queste due settimane di sosta, in casasi sta continuando a lavorare in vista della sfida in programma contro la Lazio alla ripresa del campionato. Bianconeri che stanno ancora valutando le condizioni di Dusan, che nella giornata odierna ha svolto un lavoro differenziato e che di conseguenza avrà bisogno di ancora qualche giorno per recuperare al meglio.Quella di oggi è stata una giornata ricca di colpi di scena, soprattutto per le dichiarazioni rilasciate da Maurizio, che ha ribadito la massima fiducia a Massimiliano Allegri. E' tornato a parlare anche Paul, che ha postati un messaggio tutto da decifrare attraverso i social.