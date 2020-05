La Juventus continua il suo programma di allenamento. La squadra di Sarri si è allenata stamattina alla Continassa, con il gruppo al completo, pur seguendo un programma diverso. I primi rientrati o rimasti a Torino, infatti, hanno un vantaggio di condizione sui compagni e si allenano prevalentemente sulla parte tecnica. Fase di riatletizzazione più intensa per chi è stato in quarantena al ritorno dall'estero, varcando più tardi i cancelli della Continassa. Stesso discorso anche per Giorgio Chiellini, che lavora di più sull'aspetto atletico dopo l'infortunio. Presente anche Merih Demiral, che prosegue il suo percorso riabilitativo dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.



C'è poi Cristiano Ronaldo, che segue regole a parte. Come scrive il Corriere dello Sport, da sempre super meticoloso e attento al proprio fisico, l'asso portoghese sta proseguendo l'avvicinamento alla ripresa del campionato svolgendo un allenamento specifico differenziato.