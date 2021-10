La Juventus, faticosamente dopo quell'avvio di campionato difficilissimo, aveva riportato la differenza reti in positivo col derby vinto sul Torino alla 7^ giornata. Poi l'aveva issata a +2 col successo ai danni della Roma. Poi, però, il pareggio con l'Inter e soprattutto le sconfitte per 2-1 contro Sassuolo e Verona hanno riportato in basso il dato.Differenza reti che torna così a zero! Emblema di una stagione iniziata tra mille difficoltà.