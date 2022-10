Organizzazione difensiva prima, poi tattica e sistema offensivo, a cui aggiungere la fantasia dei singoli. Ecco, su questa base e sul fatto che alla lunga siano le migliori difese a far la differenza in una stagione ricca di appuntamenti si fonda quindi la nuova Juve, quella che prova a ritrovarsi partita dopo partita, combattendo con le problematiche di una rosa spesso smarrita e persa nei suoi cronici errori. Ma la Juve, nonostante tutto, non ha smesso di cullare i sogni di rimonta, sicuramente per la zona Champions, con un occhio che guarda anche oltre.A supportare il tutto, come detto, c'è la fase difensiva bianconera. Una sorpresa, per molti motivi. Il primo: i cambiamenti, la Juve ha infatti perso due difensori top come Chiellini e De Ligt, sostituendoli con Bremer e Gatti (che fin qui ha giocato pochissimo), e ricostruendo un reparto che ha dimostrato, oggi e in passato, di avere carenze sulle fasce e molto ancora da aggiustare, secondo nodo. Il terzo: le incertezze e la sensazione di poter prendere gol in ogni occasione palesata più volte, soprattutto nel mese di settembre, e che ogni tanto ritorna.. Nella gara contro l’Empoli è arrivato il sesto clean sheet dell'anno, primato condiviso con la Lazio di Sarri. Numeri lusinghieri, nonostante l’attuale classifica, che danno fiducia per il futuro, specialmente se si paragonano a quelli degli ultimi anni, vincenti e non.- La Juventus, all’undicesimo turno di campionato, non aveva così poche reti subite addirittura dal 2014: l'epoca del primo Allegri, quando furono appena 4. Un anno fa, invece, addirittura 15. E con Pirlo? 9. Mentre con Sarri, nell'ultimo scudetto, 8. Sempre 8 l'anno prima con Allegri, e 10 nell'anno della straordinaria rimonta scudetto iniziata dopo il ko contro il Sassuolo. Nel 2014, l'anno migliore, la Juve fece 15 punti nei primi 5 turni senza subire gol, poi ne incassò 4 fino a questo stesso punto della stagione. Ecco, i punti fatti erano decisamente di più, ma intanto qualche certezza torna, almeno da punto di vista della difesa. Più equilibrio e un tandem Szczesny-Perin che sicuramente aiuta a credere nella rimonta. Con un po' di attenzione, però, perché la differenza con la Champions League evidenzia un sistema da consolidare: