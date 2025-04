Kalulu e poi? Il rebus della difesa della Juventus per la prossima stagione

Come sarà la difesa della Juventus nella prossima stagione?

La notizia di oggi - che poi in fin dei conti è "solo" una conferma - è quella lì:, tanto che nei giorni scorsi ha preso contatti con il suo entourage per comunicare in via "ufficiale" la decisione, comunque nell'aria da tempo, e sondare il punto di vista del giocatore, che in realtà si è già detto felice in più occasioni della sua esperienza in bianconero.L'affare con il Milan, tra l'altro, si preannuncia conveniente, in quanto il club torinese non andrà oltre un investimento di 20 milioni di euro, niente male considerando quello che il francese ha saputo dare in questa sua prima stagione all'ombra della Mole, dove è presto diventato un pilastro riuscendo a non far rimpiangere troppo l'infortunato

Quando può tornare in campo Bremer

Quale futuro per Gatti?

La situazione di Renato Veiga e Kelly

E gli altri...

Ecco, Bremer. Il brasiliano, che ha rimediato la rottura del crociato lo scorso ottobre e da allora è fermo ai box, dovrebbe tornare pienamente a disposizione proprio per la prossima annata calcistica, forse già in tempo per il Mondiale per Club. Credibilmente, quindi, sarà lui a comporre la coppia difensiva titolare della Juventus insieme a Kalulu, o almeno questo è ciò che si può immaginare in un momento come quello attuale in cui sono più i dubbi che le certezze sugli elementi che andranno a comporre la formazione della Vecchia Signora nel prossimo futuro, a cominciare dalla stessa guida tecnica che non necessariamente sarà ancora Igor Tudor (e dalla quale, ovviamente, dipenderanno molte decisioni di mercato ).E un rebus in questo senso riguarda proprio la difesa. Non così sicura, per esempio, la permanenza di, che a gennaio ha respinto qualche avances dalla Premier League - e in particolare dal Nottingham Forest - ma allo stesso tempo ha visto bloccarsi tutti i discorsi legati al suo rinnovo di contratto, che invece fino a pochi mesi fa erano arrivati sostanzialmente al passo della firma: attualmente ai box per la rottura della diafisi del perone, ma assoluto protagonista negli ultimi mesi con 40 presenze, un goal e due assist, il classe 1998 azzurro dovrà presto tornare a discutere la sua situazione con la dirigenza, per poi eventualmente valutare uno scenario diverso da quello della permanenza in bianconero a lungo termine (che poi sarebbe anche quello da lui desiderato).Tutt'altro che chiara anche la posizione di: ingaggiato dalla Juve a gennaio in prestito secco dal Chelsea e per ora a quota 611 minuti giocati, il portoghese classe 2003 non ha ancora convinto fino in fondo alla Continassa, dove tra l'altro c'è la consapevolezza che un'eventuale trattativa con i Blues non sarebbe affatto semplice, nè economica. E poi c'è, acquisto last minute di gennaio che a sua volta non ha ancora esaltato il popolo bianconero, con la differenza che, rispetto al compagno più giovane, è stato un vero e proprio investimento della Juventus, che per lui ha speso quasi 20 milioni di euro.A chiudere il cerchio- e anche qui si potrebbe aprire un altro capitolo, per quanto il Manchester City sia ora molto meno propenso a tentare l'assalto durante l'estate - e, alle prese con lo stesso lungo percorso di recupero di Bremer che dovrebbe concludersi in tempo per la prossima stagione. In vista della quale, come si può capire dal quadro che abbiamo tracciato, sono ben poche le certezze dei bianconeri per il proprio reparto arretrato, per cui rimane poi sullo sfondo la suggestione (difficile definirla diversamente ora) che risponde al nome di. E allora - viene proprio da pensarlo - per fortuna c'è Kalulu...





