Difesa Juventus, nel mirino due giovani italiani: la situazione

Juventus su Comuzzo e Leoni

Non solo Sandro Tonali . Come racconta La Gazzetta dello Sport, per alzare il tasso di "italianità" della squadra la Juventus pensa anche a, entrambi talentuosi difensori in rampa di lancio che in molti vedono già come futuri pilastri della Nazionale azzurra.Il primo, classe 2005, a gennaio era stato molto vicino al Napoli, che però aveva ritenuto troppo alta la richiesta da 40 milioni di euro della Fiorentina. Con la quale ora ha rinnovato fino al 2029, con ingaggio raddoppiato a un milione di euro all'anno più bonus, anche se ciò non esclude a priori la possibilità che in estate possa cambiare aria.

Il diciottenne Leoni, invece, è esploso solo a metà stagione con il Parma, quindi costa ancora di meno: per ora, stando sempre a La Gazzetta dello Sport, non si registrano contatti con il suo entourage, ma il suo nome - che rappresenterebbe un'alternativa a Comuzzo - resta sicuramente in cima alla lista degli "osservati speciali" della Juventus.