La Juve lavora anche sulla difesa del futuro e secondo Gazzetta.it, in cima alla lista dei desideri di Giuntoli per la difesa c’è ancora Mavropanos dello Stoccarda. Il venticinquenne greco può giocare sia a quattro (è un destro) che a tre: al ritorno della Juve nelle coppe europee, dunque per la stagione 2024-25, potrebbe essere l’obiettivo di mercato numero uno.