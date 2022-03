In casa Juve continua la caccia ai giusti rinforzi da conseganre a mister Allegri nella prossima stagione, con il reparto difensivo che necessita di maggiori ritocchi. Tanti sono i nomi che sono stati accostati a Madama, con l'ex giallorosso Rudiger che sembra ormai prossimo a sbarcare sotto la Mole. Ma la società della Continassa studia anche il piano B nel caso in cui dovesse saltare la trattativa per il tedesco ed ecco che quindi riprende quota il nome di Bremer. Il centrale del Torino piace alla Vecchia Signora ma l'ostacolo sarebbe rappresentato dalla folta concorrenza, pronta a scatenare una vera e propria asta in estate.