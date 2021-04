2









Nella partita di ieri contro la Fiorentina, la Juventus ha mostrato due volti. Non solo a livello di atteggiamento, ma anche tattico. Nei primi 45' infatti Pirlo ha tentato l'esperimento della difesa a 3, con Bonucci al centro affiancato da Chiellini a sinistra e De Ligt a destra. Nell'intervallo, però, data la situazione di svantaggio, l'allenatore bianconero ha cambiato le carte in tavola e per la ripresa ha rimesso in campo il solito "4-4-2 liquido". Per farlo, ha dovuto togliere un difensore per inserire Morata (che pronti via si è inventato il gol del pari). E su chi è ricaduta la scelta?



Matthijs De Ligt era ammonito, ma ormai è chiaramente il punto fermo della retroguardia juventina di oggi e soprattutto di domani. La scelta doveva ricadere su uno tra Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. E a uscire è stato Bonucci, che nel primo tempo aveva provato a superare le serratissime maglie del muro eretto da Iachini con alcuni dei suoi proverbiali lanci lunghi. Senza riuscirci.



Durante tutta la stagione il pacchetto arretrato della Juve è andato incontro a diversi stravolgimenti nella disponibilità degli effettivi, tra infortuni e Covid-19. Il che ha reso difficile il formarsi di una coppia consolidata davanti allo Szczesny o Buffon di turno. Tuttavia l'indisponibilità di Bonucci nella prima metà di aprile causa coronavirus ha fatto emergere in modo molto netto il tandem "dei capitani" (di oggi e di domani) Chiellini-De Ligt. E la sostituzione effettuata da Pirlo all'Artemio Franchi, con Bonucci a essere sacrificato tra loro tre, sembra ormai confermare quale sia la gerarchia consolidatasi in difesa per questo finale di stagione juventino.



Anche se, a Udine domenica prossima, la squalifica di De Ligt può restituire a Leo il suo posto accanto al compagno di mille battaglie Chiellini.