La Juventus ha chiuso l'acquisto di Merih Demiral, difensore centrale del Sassuolo che arriva in bianconero per 15 milioni di euro. L'intenzione dei bianconeri è quella di aggregare subito al gruppo il difensore turco senza lasciarlo in prestito al Sassuolo o girarlo altrove in Serie A. Romero, anche lui bloccato, sarà così libero di restare ancora per un anno in prestio al Genoa. Arriverà, però, anche un altro difensore. Un profilo top. Oltre ai sogni Koulibaly e De Ligt, ci sono anche Manolas e Alderweireld che hanno clausole rispettivamente da 36 e 30 milioni di euro.