Contro la Spal in Coppa Italia abbiamo assistito al riformarsi della coppia difensiva del futuro della Juventus, quella formata da Merih Demiral e Matthijs De Ligt, che quest'anno hanno avuto qualche problema fisico che non ha permesso loro ancora di prendere saldamente in mano il posto da titolari davanti a Szczesny. Per questo domani a Marassi contro la Sampdoria mister Pirlo tornerà molto probabilmente alla coppia "del passato", che al momento è più che mai la coppia del presente: quella composta dai leader Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.