Quattro gol incassati, una cosa che in casa Juve non accade spesso. Anzi... I bianconeri ricorderanno questa serata a lungo, anche se sperano di accantonarla con la vittoria dello scudetto nelle prossime giornate, perché subire quattro reti non è proprio un fatto di tutti i giorni. La Juve esce con le ossa rotte dalla sfida a San Siro contro il Milan. Ma da quando non accadeva? La Juve non subiva 4 gol dal 3 giugno 2017, data della finale di Champions League di Cardiff, in cui il Real Madrid si impose per 4-1.