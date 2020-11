3









L’esperienza insegna, il mercato servirà per rattoppare qualche buco di formazione. In questa prima parte di stagione, la Juventus ha sofferto molto le assenze in difesa, complice un calendario fittissimo che ha messo sotto stress il fisico degli uomini di Pirlo. Che può tornare a sorridere, oggi si sono rivisti in gruppo sia Chiellini che Demiral e Bonucci, dopo la convocazione contro il Benevento, sta tornando in forma partita. Nessuno vuole più ricadere in una situazione di questo tipo, per questo urge operare sul mercato.



RESTYLING - Sebbene la priorità ricada sul terzino sinistro, dove serve trovare un sostituto all’altezza di Alex Sandro, Fabio Paratici ha iniziato ad annotarsi qualche nome per il pacchetto dei centrali. Magari non subito per gennaio, ma in estate è lecito aspettarsi qualche mossa in questa direzione. Perché Chiellini deciderà solo in primavera se appendere gli scarpini al chiodo ed entrare in dirigenza, oppure continuare ad indossare la fascia da capitano sul campo, ed inoltre Rugani rientrerà dal prestito al Rennes, che ancora non ha scoperto le carte per un possibile riscatto. In ogni caso, la Juve vorrà fare cassa, per poi reinvestire le risorse su un nuovo centrale.



Sfoglia la gallery per vedere gli obiettivi della Juve in difesa