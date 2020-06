Coppa Italia, campionato, Champions League. Ogni tre giorni, una partita: bello, bellissimo per chi ha patito la fame di calcio. Ma per Sarri? Scommettiamo che non sarà al settimo cielo. Comunque pronto, di certo carico.



70 METRI - Ma come sono ripartiti gli allenamenti? Una panoramica arriva da La Gazzetta dello Sport: l'allenatore ha preteso che la squadra segua le sue indicazioni almeno per i primi 70 metri di campo. Un occhio di riguardo alla difesa e al centrocampo, insomma. Negli ultimi trenta, tutto affidati ai piedi e all'intelligenza del carico - potentissimo - della creatività degli attaccanti. GOL A CENTROCAMPO - E se in difesa l'attenzione è stata massima (linea più alta, così si aggredisce l'avversario in fase di avvio della manovra), Sarri si è spinto soprattutto sul discorso equilibrio. Intanto, resiste il problema dei gol a centrocampo: in questa stagione, il tecnico ha avuto infortuni e nuovi innesti che non sono stati certamente d'aiuto. Ritroverà Khedira, bravo a buttarsi dentro; proverà ancora Bernardeschi, nonostante sia più lontano dalla Continassa. Davanti farà invece proprio come Allegri: palla al genio, tra Ronaldo e Dybala c'è da fidarsi.