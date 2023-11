23 settembre 2023. Occorre tornare a quel giorno per vedere una Juventus che subisce gol.Sei clean sheet consecutivi, otto in totale, e tre 1-0 di fila. Le statistiche Opta raccontano anche che dal ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus (2021/22),Ma il dato più rilevante è senza alcun dubbio il primo:Era il giorno del peggior, autogol clamoroso, e di unoin versione horror, cose mai più riviste. Anzi, proprio loro, soprattutto il portiere polacco in questo periodo si sono fatti perdonare, eccome, dal popolo bianconero.Un reparto che nonostante cambi e assenze non smette di stupire e si muove con una solidità impressionante. Se è vero che la Juve si fa schiacciare a lungo dalla Viola, è altrettanto vero che soffre raramente. E nei numeri dei tre - a cui va aggiunto un Locatelli sempre più decisivo e costante nel ruolo di frangiflutti - c'è ciò che serve per comprendere la gara:La Juve torna a vincere a Firenze dopo 5 anni e nel suo percorso fin qui conta già qualche successo pesante:La sua Juve non sarà bella, ma si stringe e si adatta e oggi ha mostrato un'idea di gruppo che non si vedeva da diverso tempo. Con Gatti, Bremer e Rugani Allegri sta provando a ricostruire la sua BBC, il livello non sarà quello straordinario della prima, è inevitabile, eppure inizia a convincere.Con la sofferenza, con il gruppo, a -2 dal primo posto e a più 7 dal 5°, perché Allegri e Giuntoli insistono... profilo basso e, prima di tutto, guardare indietro. Ma così non è facile ascoltarli.