La Juventus ha subito davvero troppi gol in questo avvio di stagione, da questo punto di vista molto deludente. I bianconeri, con i tre presi dalla Lazio nella Supercoppa Italiana persa questa sera in Arabia Saudita, sono saliti a ben 24 in 23 partite giocate. L'anno scorso, a questo punto della stagione, erano appena 12 le reti subite tra tutte le competizioni. Lo riporta Opta.