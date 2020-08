2









L'Inter ha conquistato il secondo posto grazie alla vittoria sull'Atalanta all'ultima giornata, ma in casa nerazzurra c'è ben poco da sorridere. Lo sfogo dell'altra sera di Conte ha scatenato una bufera aprendo a un possibile ritorno dell'allenatore alla Juventus. Quella che per ora è soltanto una suggestione, dipende molto anche dal futuro dell'attuale allenatore bianconero, Maurizio Sarri, legato ai risultati che otterrà in Champions. Intanto tra i tifosi juventini c'è chi sogna il ritorno di Conte e chi gli volta le spalle perché considerato un "traditore". Ma come sarebbe oggi la Juve se ci fosse lui in panchina?



Per il modulo abbiamo scelto 3-5-2 che per Conte è un bigliettino da visita: gran lavoro sulle fasce e una coppia da favola lì davanti, sfoglia la gallery per vedere come sarebbe oggi la sua Juve