Nell'analisi de La Gazzetta dello Sport, il calcio moderno ha cambiato modo di difendere: per percentuali, la difesa a quattro aveva caratterizzato il 74,5% delle formazioni titolari nel 2016-17 e poi l'impiego è stato progressivamente ridotto. Scrive il quotidiano: "Il modulo più utilizzato finora in questa stagione è il 3-5-2 (119 volte), davanti al 4-2-3-1 (87), al 3-4-2-1 (50) e al 4-3-3 (41). Tutti gli altri sistemi di gioco sono stati scelti di rado. Provando a leggere tatticamente queste indicazioni, sembra evidente la tendenza a difendere per vie centrali e a creare densità tra centrocampo e trequarti per poi attaccare prevalentemente sulle corsie esterne. A prescindere dai moduli, questa fotografia accomuna un po’ tutte le squadre di vertice".