C'era grande curiosità e attesa per la prima gara della Juventus di Andrea Pirlo, già ripagata. Quanto vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, l'idea del nuovo tecnico è chiara: giocare, aggredire, andare in verticale. Tutti concetti su cui dovrà lavorare molto, ma che già si notano in questi primi minuti. Spicca soprattutto il modulo liquido di Pirlo: la Juve imposta il gioco con la difesa a tre, mentre difende a quattro. Così schierata:



IMPOSTAZIONE - Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Alex Sandro; Ramsey (spesso esterno sulla linea degli attaccanti); Kulusevski, Ronaldo.



DIFESA - Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo.