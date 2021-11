Sara Doorsoun-Khajeh, difensore del Wolfsburg che ieri sera ha perso 2-0 in casa propria contro la Juventus Women nella 4^ giornata di Champions League femminile, ha così commentato la partita ai canali ufficiali della Uefa: "Nel primo tempo abbiamo controllato il gioco, ma non siamo riusciti a tradurre il possesso palla in occasioni da rete. Nella ripresa abbiamo man mano perso il pallino della situazione e, dopo aver preso il primo gol, dobbiamo ammettere che abbiamo perso un po' di serenità".

