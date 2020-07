La crisi, lunghissima, poi la ripresa, dopo la quarantena. La stagione di Adrien Rabiot sembra però potersi concludere con il lieto fine, perché è tra i centrocampisti più in forma della Juve e ha un ruolo di rilievo nella squadra di Maurizio Sarri, tanto che il tecnico bianconero di fatto lo ha tolto dal mercato anche pubblicamente dopo la vittoria dello scudetto, così: “La Juventus dovrà cambiare quei due tre giocatori come ogni stagione per avere ricambio generazionale adeguato. Rabiot, Bentancur e De Ligt sono giocatori giovani e forti, abbiamo già posto le basi ma poi come succede in ogni società bisogna cambiare qualcosa. Questo è il compito del direttore che in base ai risultati degli ultimi anni sa fare bene il suo lavoro”. RESTA? – Come scrive Calciomercato.com, ora Rabiot è arrivato ad assomigliare a quel giocatore che Fabio Paratici ha sempre considerato un top a livello internazionale, un giocatore che vale la pena confermare e togliere dal mercato in vista di una seconda stagione in bianconero, quella in cui però dovrà consacrarsi definitivamente. Un progetto che tutto sommato può andare bene anche a mamma Veronique, che dal lockdown in poi aveva iniziato a cercare nuove soluzioni in Premier senza però riuscire a trovare un'offerta in grado di soddisfare sia le pretese del giocatore che quelle del club: Everton il club più interessato, United, Newcastle e Arsenal in seconda linea. Ma ora i piani sembrano già cambiati. Sempre che la Champions non costringa a rivoluzionare tutto.