Fino a Natale il rinnovo di Paulo Dybala sembrava scontato, ora un poco meno. L’agente della Joya e la dirigenza bianconera si sono lasciati con una stretta di mano e con la promessa che si sarebbero rivisti a febbraio per firmare alle cifre stabilite, ma le priorità sono cambiate da allora. La Juve ha messo in stand by il suo numero 10. E ora? "Non è detto - scrive la Gazzetta - che quando le parti si rivedranno la proposta sarà la stessa, anzi è probabile che la dirigenza bianconera faccia un’offerta al ribasso, sia per la cifra sia per la durata: 7 milioni (più bonus da definire) con contratto fino al 2025. Un dietrofront che potrebbe portare alla rottura: il contratto di Paulo scade a giugno 2022 ed è già libero di accordarsi con chi vuole. Finora non ha trattato con altri club perché ha sempre dato priorità ai bianconeri, ma se la società cambierà le carte in tavola potrebbe cominciare a guardarsi intorno".