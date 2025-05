Dietrofront di Cristiano Ronaldo? 'Siamo in contatto': le ultime sul suo futuro

Getty Images

Ronaldo rimane all'Al Nassr?

pochi giorni fa ha pubblicato un post sui social con un messaggio chiaro: "Capitolo finito, adesso pronto per un altro". Una frase che sa di addio all'Il fuoriclasse portoghese però potrebbe ancora rimanere nel club saudita, almeno da quanto riferisce il direttore sportivo dell'Al-Nassr, Hierro."Siamo in contatto per rinnovare il contratto di Cristiano e siamo davvero speranzosi che possa continuare a vestire la maglia dell'Al-Nassr", le parole del dirigente, che poi ha aggiunto: "La presenza di Ronaldo, sin dal suo arrivo, fa parte di un progetto di respiro nazionale. CR7 è un fenomeno, una leggenda enorme nella storia del calcio: ha aiutato il campionato saudita a crescere. Ogni giorno, sui media, compare un nuovo club con altri 30 interessati a Cristiano... ma noi speriamo rimanga qui".

Riguardo al futuro dell'ex Juventus, si era parlato anche della possibilità che possa essere ingaggiato da una squadra che partecipa al Mondiale per Club. Ronaldo infatti avrebbe il desiderio di disputare la competizione negli Stati Uniti.