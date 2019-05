Blindato Pep Guardiola, in casa Manchester City è tempo di concentrarsi sul mercato dei giocatori. I Citizens sono reduci da una stagione incredibile, con la conquista di tutti i trofei nazionali, ma non sono intenzionati a fermarsi qui. L’obiettivo è lanciare l’assalto alla Champions League. Per questo, i campioni d’Inghilterra vogliono rinforzarsi in ogni reparto a partire dalla difesa. A sorpresa, il City si è tirato indietro nella corsa a Matthjis De Ligt e probabilmente succederà lo stesso con Ruben Dias, altro prospetto individuato nelle ultime settimane. I Citizens avrebbero puntato tutto su Harry Maguire, centrale del Leicester City. Lo riporta il Daily Mail. Se così fosse, la Juventus avrebbe una rivale in meno per due obiettivi di mercato. Resta complicata la pista che porta all’olandese dell’Ajax, mentre Dias è decisamente più fattibile, anche se il Benfica spera di poter contare sul proprio gioiello per almeno un altro anno.