29 presenze e un gol... da tre punti. Mattia De Sciglio dopo questa annata si è conquistato la conferma in bianconero, nella Juve targata Massimiliano Allegri. Una firma fino al 2025, ufficializzata ieri. I motivi? Li ricorda Tuttosport, così: "De Sciglio è uno dei giocatori che maggiormente incontrano il favore del tecnico bianconero che non a caso lo lanciò appena maggiorenne in rossonero quando era alla guida del Milan. Da allora non ha mai cambiato opinione sulla bontà del giocatore che piace molto al livornese per la sua grande duttilità, può giocare a destra come a sinistra, e si esprime con la stessa efficacia sia nella difesa a quattro che nella mediana a cinque".