La faida tra Agnelli e Conte è scoppiata e prosegue. I giorni dopo lo scontro tutto è ancora più infuocato e la ricerca ai motivi della diatriba continua: la rivalità storica ha sempre contrapposto Juve e Inter, mondi ben separati specialmente dal 2006 in poi, ma ora gli scontri sono reali, quasi fisici. Conte contro Agnelli, Paratici contro Oriali, Marotta nel mezzo. Di mezzo anche tante tensione, vecchie e nuove, storiche e personali, che arrivano dal passato (il famoso 2014 quando Conte abbandonò il ritiro dopo due giorni della stazione) o dal presente.



Agnelli e Conte separati, adesso per sempre, anche se nel 2019 l’allenatore ha fatto di tutto per tornare alla Juve facendo leva sul rapporto d’amicizia con Nedved e Paratici. E dietro a questi screzi ci sarebbero anche questioni di mercato, con il direttore protagonista. Un retroscena raccontato da Repubblica così: a Milano circola una voce, non confermata, secondo cui la dirigenza interista sia infuriata con Paratici perché costui avrebbe più volte provato a convincere Barella a mollare l’Inter per la Juve.