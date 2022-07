Duro lavoro per essere il migliore. Dusanha le idee chiare e lo racconta anche a Tuttosport: «Penso che siamo arrivati in una era dello sport in cui ogni dettaglio è importantissimo. Io mi prendo cura di me, mi prendo cura dei dettagli. Io vivo il calcio 24 ore al giorno, sette giorni a settimana. Questa è l'unica cosa a cui devo pensare. Riposare, mangiare bene, lavorare anche dopo l'allenamento in campo e in palestra, anche quando vado a casa. Voglio fare tutto il possibile per stare sempre al 100 per cento. Quando non mi alleno, non ho grandi passioni: io sono un po’ così. Semplice. Quando finisco l'attività tra allenamento, post allenamento e recupero mi piace fare una dormita di un’ora e mezza nel pomeriggio. Poi niente: guardo le partite, faccio la cena, vado a dormire. Sto tranquillo: non ho niente di particolare. Io credo che noi calciatori abbiamo 20-25 anni di carriera: quindi è giusto dedicarcisi completamente, poi dopo ci sarà tempo per pensare al resto».