Se da un lato il futuro è ancora da scrivere, dall'altro la certezza è che il percorso sia ben avviato.ha già scritto pagine importanti della sua storia con la Juventus, soprattutto in questa stagione: l'esordio in Serie A e i primi passiMa c'è molto di più. Il cammino dell'attaccante con la Primavera racchiude il ritorno a, un passaggio alsfumato sul finale e la chiamata decisiva della Juventus , con cui Pugno ha iniziato a giocare quattro anni fa, costruendo un percorso sempre più consapevole.

Il percorso di Pugno

La stagione di Pugno con la Primavera (e non solo)

Ma torniamo a Borgaro. Il numero 9 bianconero gioca per la squadra della sua città da subito, per poi spostarsi a Torino, ma non con la maglia bianconera. Già, ben prima di passare alla Juventus, infatti, Pugno, ma l'avventura termina quando l'attaccante sceglie di tornare a Borgaro: una decisione forte, ma allo stesso tempo tanto voluta da lui stesso.Il campionato con i gialloblù si interrompe per il Covid-19, e un infortunio lo tiene lontano dai campi alla ripresa: quando torna in estate, però, le sue giocate passano tutt'altro che inosservate:, che non vuole esitare e gli propone subito di vestire la maglia rossonera dopo alcuni allenamenti.Tutto sembra puntare verso quella direzione, quandoe cambia ogni carta in tavola. Il club bianconero non vuole mollare la presa, e Pugno non ci pensa due volte: nel 2021 l'attaccante torna a Torino, questa volta con un'altra maglia., fino al presente che conosciamo.È proprio il presente di Pugno a fare la differenza. L'1 dicembre 2024 fa il suo esordio in Serie A in un momento delicato per la Juventus, eppure l'attaccante non si fa schiacciare dalla pressione, anzi. Né in quel preciso istante, né nelle settimane seguenti. L'avventura di Pugno con la Prima squadra vede materializzarsi una grande, mista alladi voler imparare dai grandi.E dai grandi impara. Gli allenamenti con la Juve sono una grande fonte d'ispirazione per lui, da: il ritmo della Prima squadra insegna tanto al giovane attaccante, che torna in Primavera con la stessa voglia di crescere ed essere decisivo. E così sarà: Pugno è il secondo miglior marcatore bianconero, molti dei quali fondamentali per strappare i tre punti, come contro Udinese, Cesena, Torino e Atalanta Sotto la gestione di Magnanelli, la Primavera ha più volte messo in chiaro un concetto che è alla base della Juventus:. E Pugno lo sa, per il futuro della squadra - in piena lotta per i playoff - e per il suo. Perché la Serie A è stata solo la prima di tante tappe.l'obiettivo del numero 9 è già fissato, e la volontà di vivere nuove avventure in bianconero è un motore difficile da spegnere.





