L'ex portiere del Milan Diego Lopez ha raccontato Gigio Donnarumma, suo compagno in rossonero e sempre nei radar della Juventus. I bianconeri non stanno pensando di vendere Szczesny, ma considerano il classe '99 il portiere del futuro e in caso di offerta irrinunciabile per il polacco hanno individuato Donnarumma come sostituto ideale: "E' la più grande forza della natura che abbia mai visto in porta - ha detto Lopez in un'intervista ad As - Ha un talento incredibile e già a 16 anni aveva un fisico impressionante".