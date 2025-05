Romano - Nuovo ds Juventus, spunta il nome di Diego Lopez: il profilo

. Questo il nome nuovo fatto da Fabrizio Romano e Matteo Moretto per quanto riguarda la successione alladi Cristiano Giuntoli , per il cui addio manca ormai solo l'ufficialità. 35 anni, nato a Valencia, ha già alle spalle una carriera importante da direttore sportivo, lo stesso ruolo che andrebbe appunto a ricoprire in bianconero (in alternativa o in affiancamento a Matteo Tognozzi ). Secondo i due noti esperti di mercato, invece, non è destinata a scaldarsi la pista che porta a Frederic Massara, che comunque è stato contattato nelle ultime settimane.

Diego Lopez-Juventus, cosa sappiamo

Perché ha lasciato il Lens

Le parole del suo club

Diego Lopez piace molto, nello specifico, a, in arrivo a sua volta alla Continassa, che ha avuto modo di osservarlo da vicino in Francia. Lopez, infatti, è reduce da una stagione importante al, molto positiva soprattutto in termini di valorizzazione e monetizzazione dei giovani. Arrivato nell'estate del 2024 come responsabile dello scouting dopo una precedente esperienza al Bordeaux, lo spagnolo ha scalato rapidamente le gerarchie del suo club, ottenendo la promozione a direttore sportivo nel giro di pochi mesi. La sua operazione di mercato più significativa? La cessione, durante la sessione invernale, del giovane difensore(classe 2004) al Manchester City per una cifra di 40 milioni di euro.A distanza di un anno, però, l'addio. La decisione di interrompere il rapporto con il club francese nasce da una differenza di vedute strategiche con il proprietario(noto anche in Italia in quanto patron del Padova Calcio, fresco di promozione diretta in Serie B). Quest’ultimo ha infatti manifestato l’intenzione di puntare con maggiore decisione sull’analisi dei dati come base per lo scouting, una linea che Lopez non condivideva. Di fronte a questa divergenza, il dirigente ha deciso di lasciare il club.La ricostruzione è stata confermata dallo stesso Oughourlian, che ha comunque elogiato il lavoro svolto da Lopez: “Diego ha fatto un lavoro straordinario, considerando le difficoltà dovute alle cessioni. Tutti mi dicevano che sarebbe stato semplice vendere Khusanov per 40 milioni, ma fino a una settimana prima della chiusura dell’affare non era arrivata nemmeno un’offerta per la metà”. Il patron franco-armeno ha aggiunto: “Ha condotto la trattativa con intelligenza e abilità, ma avevamo visioni differenti sulla direzione sportiva. Credo che l’uso dei dati debba avere un peso maggiore nelle nostre scelte. Detto questo, Lopez ha rinnovato completamente il settore scouting e tutto ciò che concerne la valutazione dei calciatori. È un professionista instancabile, che ha fatto un enorme lavoro”. Da capire se ora per lui si scalderà la pista bianconera o se invece si tratta, anche in questo caso, di una semplice suggestione.





