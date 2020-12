Negli ultimi giorni il nome di Diego Costa è stato accostato anche alla Juventus. L'attaccante ha risolto il suo contratto con l'Atletico Madrid, ma al momento è complicatissimo un suo arrivo in Italia. Con i bianconeri però c'è un intreccio di mercato che lo lega alla Premier League: secondo il Times infatti sull'ex colchonero avrebbe messo gli occhi il Wolverhampton, per rimpiazzare l'infortunato Raul Jimenez che proprio la Juventus aveva seguito fino a qualche mese fa. In un blitz a Londra, Fabio Paratici si era anche informato sul giocatore con i dirigenti dei Wolves, ma di fronte a una richiesta considerata troppo alta ha virato su altri obiettivi.