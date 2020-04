Ai microfoni di Espn Brasil, ha parlato Diego Costa, giocatore dell'Atletico Madrid che al Chelsea ha condiviso l'esperienza con Antonio Conte allenatore. Il feeling non è scattato, così il giocatore spagnolo ha raccontato il rapporto con l'ex allenatore della Juventus: "A​bbiamo avuto problemi fuori dal campo ma è un buon allenatore. Solo che per essere davvero grande dovrebbe cambiare qualcosa a livello umano nel modo di allenare, è una persona sospettosa. In un club come il Real Madrid non durerebbe una stagione".