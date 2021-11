Il Napoli è legatissimo alla memoria die l'iniziativa di ricordare il Pibe de Oro su unaper tutto il mese di novembre è stata mediamente apprezzata. A scagliarsi contro il club, però, ci ha pensato uno dei figli dell'argentino, Diego Armando Maradona Jr. Intervistato dall'Adnkronos, infatti, ha spiegato che ", ma mi dispiace per la nostra mancata considerazione da parte del Napoli. Noi legittimi eredi non siamo stati coinvolti e non abbiamo mai dato il consenso a questa operazione”."L’autorizzazione è stata firmata da Stefano Ceci, che è stato il manager di papà, adesso però non lo è più e siamo noi eredi gli unici deputati a firmare questo tipo di autorizzazioni. È stato ritenuto valido un contratto che non esiste più e quindi. Mi fa strano che una società seria come il calcio Napoli abbia dato credito a questa persona", ha aggiunto.Diego Armando Maradona Jr. ha poi specificato che non farà causa al club, ma all'ex manager: "In Argentina è già partito un procedimento legale”, ha concluso.