La Figc ha comunicato oggi la multa inflitta al presidente interista Steven Zhang e alla stessa società Inter per aver dato del pagliaccio su Instagram al presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino lo scorso 2 marzo. Il numero uno del club nerazzurro accusò duramente Dal Pino di mettere in secondo piano la salute delle squadre per continuare a giocare le partite di campionato nonostante la pandemia. La Procura Federale ha inflitto 8000 euro a Zhang e 5000 all'Inter". La sanzione è arrivata in seguito a patteggiamento.