motivi per amare @Pirlo_Official

Solo 10? Gli altri metteteli voi pic.twitter.com/lenaMaXvqH — JuventusFC (@juventusfc) March 22, 2020

Uno, due, tre... e avanti così. Fino a dieci. Ma anche oltre, perché forse non bastano. Scegliete voi quanti devono essere i motivi per amare: questo è il messaggio lanciato dalla Juventus sul profilo Twitter per ricordare le grandi giocate dell'ex centrocampista, tra le altre, della Juventus. Un giocatore che quando sembrava non averne più in bianconero è rinato facendo la differenza nella conquista dello scudetto 2011-12, il suo primo dei quattro vinti con la Juve. Un colpo a zero che ancora oggi fa sorridere i tifosi, e la Juve lo vuole celebrare così: