Sono già passati dieci anni. Dieci anni da quando i tifosi della Juventus entravano per la prima volta allo Stadium per una gara ufficiale. Dieci anni dall'inizio del ciclo vincente dei bianconeri, iniziato da Antonio Conte. Dieci anni dalla vittoria per 4 a 0 contro il Parma. Partita illuminata dalle giocate di Pirlo e dai primi gol per la Juventus dei nuovi arrivati Lichtsteiner e Vidal. Una giornata storica, impressa nella testa di tutti i tifosi bianconeri. L'inizio di tutto, e che possa essere di buon auspicio per la gara di questa sera contro il Napoli.