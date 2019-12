Alzi la mano chi si ricorda Tiago Cardoso Mendes. Due stagioni e mezzo alla Juve dal 2007 al 20 dicembre 2009, ultima partita in maglia bianconera prima della cessione all'Atletico Madrid nel gennaio 2010. Più bassi che alti per Tiago, che né con Claudio Ranieri, né con Ciro Ferrara in panchina è riuscito a convincere. Dopo ave chiuso la carriera da giocatore nel 2017, oggi è nello staff di Simeone.