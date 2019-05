#OnThisDay una giornata indimenticabile per il nostro Vicepresidente Pavel #Nedved: la sua ultima partita! pic.twitter.com/FByadQICs9 — JuventusFC (@juventusfc) 31 maggio 2019

Esattamente dieci anni fadiceva addio al calcio giocato. La Furia Ceca salutò i propri tifosi all’84’ di(sostituito da Tiago) in un caldo pomeriggio allo stadio Olimpico di Torino. Una standing ovation meritatissima per un giocatore che ha scritto pagine indelebili di storia juventina e che avrebbe continuato a scriverle in un nuovo ruolo, quello da dirigente. Era fondamentale in campo, lo è diventato dietro la scrivania: il 31 maggio 2009 l’attuale vicepresidente della Juve appendeva gli scarpini al chiodo e si preparava per un altro capitolo della propria carriera.