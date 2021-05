3









Nove anni di Juve, nove anni di scudetti. 2011-2020, quel tricolore stampato sulle maglie bianconere stagione dopo stagione. Un dominio in lungo e in largo, che sono un altro juventino ha saputo interrompere. Antonio Conte festeggia come nove anni fa, ieri sulla panchina della Juve e oggi su quella dell'Inter. Ma che fine hanno fatto i giocatori che hanno dato il via al ciclo di nove scudetti consecutivi? Sfoglia la gallery per vedere cosa fanno oggi