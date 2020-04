Sono già passati 10 anni dalla morte dello storico giornalista sportivo Maurizio Mosca. Tra i tanti che lo ricordano oggi anche il direttore di Sportmediaset Alberto Brandi: "Oggi, 10 anni dopo quel maledetto 3 aprile - scrive su Sportmediaset.it -, cerco sempre di non cambiare. E quando ho un attimo di cedimento ho il tuo esempio davanti. La redazione era la tua prima casa, i colleghi la tua famiglia, il lavoro un elemento vitale. Non c’erano festività che tenessero. A Natale, Capodanno, Ferragosto non mancavi mai. Se nel lavoro eri un esempio, la tua umanità non conosceva confini. Certo, ogni tanto sbottavi e non c’era verso di placarti, ma il tuo animo era gentile".