. Andrea, classe 1972, nativo di Orzinuovi in provincia di Brescia, è ormai nella storia del club rojiblanco, dove con il suo lavoro di direttore sportivo si è contraddistinto per dedizione, cura, attenzione e onestà, oltre che per grandi acquisti e scommesse vinte. Come raccontano i colleghi di Calciomercato.com, al fianco di Diegoil 51enne ha vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere in terra spagnola - due campionati, una Supercoppa e una Copa del Rey - inserendosi in modo prepotente tra due big come Real e Barcellona; ha inoltre alzato tre volte l'Europa League e altrettante la Supercoppa europea, sfiorando la Champions per ben due volte dopo aver raggiunto e perso due finali storiche nel 2014 e nel 2016.- Andrea Berta non l'ha mai lasciato l'Atletico Madrid, nonostante i corteggiamenti negli anni di grandi club come, senza contare le voci dalla "sua" Italia che di recente lo hanno accostato anche alla. Il club bianconero, effettivamente, è alla ricerca di un direttore sportivo e deve capire quale strada percorrere, anche alla luce degli sviluppi delle vicende giudiziarie. Diversi i nomi circolati negli ultimi tempi, da Cristianodel Napoli a Fredericdel Milan, unito da un vincolo di amicizia a Massimiliano, fino a Giovannidel Sassuolo; senza dimenticare le soluzioni interne, a partire da un'ipotetica "promozione" di Giovannidalla Next Gen. Ci sarà tempo per pensarci. Intanto l'idea Berta rimane sullo sfondo...