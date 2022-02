In un'intervista concessa ai microfoni del Sunday Times, l'ex attaccante del Manchester United Wayne Rooney ha rivelato dei particolari clamorosi avvenuti nel periodo in cui calcava ancora i campi da gioco.



'​Ci sono stati momenti in cui quando avevo un paio di giorni liberi dal calcio, mi chiudevo e bevevo solo per cercare di cancellare tutto questo dalla mia testa. La gente sapeva che a volte mi piaceva bere qualcosa o uscire, ma c'era molto di più. ​Ero costantemente arrabbiato e aggressivo. Avevo un sacco di dolore dentro di me. Mi ci è voluto molto tempo per capire come gestirlo. È stato un momento molto difficile'.