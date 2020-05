Arrivato con l'etichetta di giocatore finito,alla Juventus è rinato. I bianconeri l'hanno preso a parametro zero nell'estate 2011 dal Milan, e in poco tempo si è subito rivelato un colpo da novanta. In quattro stagioni con la maglia della Juve ha totalizzato 19 gol in 164 presenze, vincendo 4 scudetti, una Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane. Presto però potrebbe tornare in bianconero: Pirlo infatti è stato accostato più volte alla panchina dell'Under 23. Intanto, ci godiamo le sue giocate con la Juve.