Diawara, nel post Roma-Torino (i granata hanno sconfitto i giallorossi per 2-0 all'Olimpico), ha parlato anche della prossima sfida che attende la squadra di Fonseca. Domenica, a Roma, c'è la Juve: "Con la Juventus servirà più cattiveria? Sì, quello che abbiamo fatto oggi è poco - le sue parole -. Contro la Juventus la cattiveria sarà decisiva per arrivare ai nostri sogni. Che cosa ci ha detto l'allenatore Paulo Fonseca a fine partita? Niente, non l'ho visto".