Caro diario, so che una delle caratteristiche imprescindibili per chi vuole scrivere un diario è la costanza. Ma a volte anche delle pagine bianche sono testimoni di qualcosa. È stato così anche quest'anno: il proposito di accompagnare il viaggio della Juventus verso una ritrovata dimensione si è infranto in una delle stagioni più deprimenti, apatiche e negative della storia recente della nostra squadra. E così ho pensato che nessuna parola avrebbe potuto raccontare meglio questa assenza di emozioni, questo azzeramento degli stimoli, questa apatia. Meglio di tutto l'avrebbe fatto il silenzio, le pagine bianche. No, non ho abbandonato la nave che naufragava: ci sono stato "fino alla fine", fino all'ultimo Fiorentina-Juve. Ci sono stato la sera della finale di Coppa Italia, e anche nella notte nera di marzo contro il Villarreal. E non sono state tanto le sconfitte, a far sì che non producessi parole, quanto il modo in cui sono arrivate.



ESSERE JUVENTUS - Caro diario, difficile scrivere quando non ti identifichi in qualcosa. Ecco cosa è mancata alla Juventus: identità. Non starò qui a parlare di scelte, mercato, gioco, atteggiamento, addii e ritorni. Alla Juventus è mancato l'essere Juventus: è mancato unire gente diversa, come sempre fatto nella sua storia. La Juventus quest'anno ha diviso come non mai, ha suscitato soltanto profonda frustrazione - oserei dire anche nelle (poche) vittorie. Non è tanto la mancanza di trofei, quanto la mancanza di amore. La Juventus non ci ha fatto battere il cuore. E quando il cuore non batte, le parole mancano, restano solo pagine bianche.



PAGINE BIANCO...NERE - Questo diario, invece, vuole tornare a essere bianco...nero. A popolarsi di parole. Di emozioni, di rabbia, di goduria, di tristezza ed estasi, di vittorie sì, ma le vittorie sono una conseguenza. E passando dal piano astratto a quello concreto: vuole tornare a vedere calcio. Non è questa la sede per discutere se questo sarà possibile con chi guida la squadra e con i giocatori scenderanno in campo. Questa è una pagina, nuovamente scritta, che si augura sia così. Che spera di tornare a vedere un'orchestra e non pochi e stonati strumenti; che brama uno stadio nuovamente ruggente e una squadra che se lo meriti. Che auspica di tornare a soffrire e gioire per la squadra che ama. E dalla quale vorrebbe tornare a essere amato. Perché chi ama aspetta. E io, cara Juventus, sono qui ad aspettarti. Nonostante tutto.