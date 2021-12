è la nuova rubrica de: un racconto delle partite della Juventus da un punto di vista speciale, per coglierne le sfumature più nascoste. Dallo stadio, dal divano, o chissà dove: perché quella per il bianconero è una passione che si insinua e non ti abbandona, ovunque tu sia.Caro diario, ricordi qualche giorno fa? Predicando molto calma, quasi sussurrando, ti avevo confidato di aver visto qualcosa nella vittoria contro il Genoa. Una piccola scintilla, un barlume di speranza: se non una luce, una lucina in fondo al tunnel. Perché l'avevo fatto? Ci credevo davvero o volevo solo auto-convincermi che fosse così? Ora questo non ha molta importanza, perché nemmeno una settimana dopo ci ritroviamo di nuovo qui e quel barlume è stato nuovamente schiacciato, quella lucina spenta. E difficilmente, per un bel po', si riaccenderà.e non basta qualche illusione a farne intravedere la fine. La Juve è lenta e non sembra nemmeno avere voglia e capacità per uscirne.E così l'ennesimo sabato sera. L'espressione "lascia l'amaro in bocca" è abusata e diventa ridondante.Sembra quasi essere, lei stessa, profeta delle sue sventure. Perché se si passa una vigilia a mettere in guardia squadra e ambiente sulla pericolosità di una trasferta "particolare" contro una neopromossa, non è che magari, anziché suscitare attenzione e concentrazione, si ottiene l'effetto contrario? E cioè iniettare in un gruppo già psicologicamente fragile, ulteriori paure e senso di inadeguatezza? Precisazione: certo che non bisogna sottovalutare gli avversari. Ma per la Juventus non dovrebbe esserci differenza tra giocare in mezzo alla laguna in uno stadio più piccolo del solito e farlo al Bernabeu.Inadeguatezza: ecco, caro diario, la parola giusta.E non parlo soltanto delle (poche) azioni viste sul campo. Mi riferisco alle mosse (?) fatte dalla panchina, sintomo di un'inquietante mancanza di coraggio. Ma coerenti con chi afferma che quando non si possono vincere le partite, non bisogna nemmeno perderle. Questo va riconosciuto. Ah, noti anche tu la sottile ironia, caro diario? Allora lo hai capito anche tu che a chi scrive questa mentalità non piace. Ma mi riferisco anche a come si è arrivati ad avere una squadra monca: la lista è lunga e non abbiamo abbastanza spazio, la pagina sta per esaurirsi. Chissà qual è stato l'inizio della fine, quando è cominciato questo declino. Mi consola un'unica cosa: ogni fine è, in fondo, un nuovo inizio: la vita è fatta di cicli, lo sport anche.