Caro diario, ben ritrovato. Oggi dopo un po' di tempo riassaporodel lunedì dopo una vittoria della Juventus in campionato: può essere assimilata all'ordine, alle cose al proprio posto. E sì che ultimamente non l'avevamo più provata: sia perché le vittorie stentavano ad arrivare o erano quantomeno incostanti, sia perché, quando arrivavano, sembrava fossero per caso. Ecco, ieri non è successo:, bene, al netto delle troppe palle gol sprecate. Andava chiusa prima, ma va bene così.In realtà c'è dell'altro, caro diario: ricordI? L'ultima volta ho scritto che non bisogna assolutamente illudersi e che il Genoa oggi e la Salernitana mercoledì non sono abbastanza per pensare che la Juventus si sia definitivamente ritrovata. La fregatura è lì, dietro l'angolo: quindi, volare bassi e vivere una partita alla volta. E però, oltre alla normalità di cui sopra,: ieri abbiamo visto una squadra più aggressiva, più presente, più propositiva. Sì, lo ripeto, di fronte avevamo una delle squadre più in difficoltà del campionato e già la prossima contro il Venezia è da ritenersi una partita ben più impegnativa; ma noi non abbiamo dato alcun margine in cui insinuarsi.Cheabbia trovato, con un po' di ritardo, il vestito giusto per la Signora? Sperarlo è lecito, ma per le sentenze definitive bisognerà aspettare. Intanto, caro diario, prendiamoci per una volta il bello di una serata fredda e di una partita "ordinaria": i 27 tiri in porta contro 0, la prodezza di, la certezza che "se qualcosa dovesse andar storto, la nostra costante sarà". E infine, ma non per importanza, un leader silenzioso:. In un reparto che spesso si è contraddistinto per la mediocrità, spicca questo ragazzo che... fa cose. Appariscenti e nascoste, semplici e complesse, normali e importanti. Ieri, più dei tanti palloni toccati, mi ha impressionato uno che non ha fatto prendere agli attaccanti del Genoa che, per una volta, si sarebbero trovati a tu per tu con Szczesny: si stava ancora sull'1-0 e Loca ha intercettato quella palla. Al posto giusto, nel momento giusto. A chiudere un corridoio, nella sera in cui, fioca e in lontananza,