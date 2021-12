del 2021. Non mi piacciono i bilanci, sai? E poi, noi tifosi il tempo lo scandiamo in stagioni, non in anni solari. Un anno contiene due stagioni e quindi non è proprio facile tirare le somme. È forse questa una scusa per evitare di fare il bilancio di un anno che - anche con due trofei - ci ha regalato più amarezze che sorrisi? Non lo escludo, ma facciamo che io non ti ho detto nulla. Anche la partita di ieri ne è un po' l'emblema: alla fine qualcosa abbiamo portato a casa (i tre punti, nella fattispecie), ma onestamente credo proprio che questo freddo martedì sera dell'Allianz Stadium non resterà impresso nella nostra memoria.ha visto terminare ufficialmente il ciclo più lungo della storia del calcio italiano. Ripartire non è stato e non sarà facile, non illudiamoci. E questi ultimi mesi ne sono la conferma. La Juventus chiude in crescita in termini di risultati, ma con la sensazione di essere ancora lontana dal tornare un top club: se anche una delle squadre più disastrate arrivate a Torino negli ultimi anni riesce a tenere in bilico la partita, qualcosa vorrà pur dire. E per un Dalbert che sbaglia a porta quasi vuota, ci sono un Mancuso e un Aramu che invece non perdonano. E già a gennaio ci sarà da fare i conti con giocatori - con tutto il rispetto - ben più temibili.Vittorie, naturalmente. Ma anche una "vecchia e nuova" Juventus. Nuova in termini di proposta di gioco, ambizione, atteggiamento, fame. Elementi che nel 2021 sembrano essersi smarriti. Vecchia perché in fondo, queste componenti la Juventus le ha sempre avute. E dovrà forse solo ritrovarle. Serviranno giocatori innamorati, un allenatore coraggioso, una dirigenza lungimirante, tifosi uniti. Ho chiesto forse troppo? Non lo so, caro diario: tanto noi saremo sempre qui a riempire le tue pagine, qualunque cosa succederà.