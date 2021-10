Sunasce una nuova rubrica: un racconto delle partite della Juventus da un punto di vista speciale, per coglierne le sfumature più nascoste. Dallo stadio, dal divano, o chissà dove: perché quella per il bianconero è una passione che si insinua e non ti abbandona, ovunque tu sia.era stata inconsapevolmente l’ultima volta allo stadio: febbraio 2020, un 1-1 in Coppa Italia, contro il Milan. Da lì a qualche giorno il calcio - e il mondo - sarebbero cambiati. San Siro è stata finalmente la prima volta allo stadio, dopo la pandemia: ieri sera, un altro 1-1. Parallelismi: andiamo sotto 1-0 con un gol segnato da un calciatore che proviene dall’est dell'Europa (allora Rebic, ieri Dzeko), la pareggiamo con un calcio di rigore nelle battute finali (allora Cristiano Ronaldo, ieri Dybala). Ma le coincidenze e i ricorsi probabilmente finiscono qui:, diversa nelle aspettative e nel modo di stare in campo. Speculare a un’Inter che sì, nel primo tempo tiene di più la palla, ma non impressiona: qui Inter mediocri ci avevano aggredito di più, ieri ho visto una squadra rinunciataria, più preoccupata a perdere tempo che ad azzannare un avversario spento e apparentemente senza un’idea di gioco.Se ne accorge anche il, quasi pieno e rumoroso: San Siro è sempre San Siro, non si può stare in silenzio. Anche quando l’opposto del silenzio si trasforma: dai cori a sostegno della squadra a un brusio: “Metti dentro Dybala e Chiesa”.aspetta, confabula con il fido Landucci: dal terzo anello la panchina è lontana, ma riesco a scrutare la mano del mister che copre la bocca mentre i due discutono.che a questa Juve mancava, eccome. Per una sera, non c’è la Chiesa al centro del villaggio: Federico sembra lasciare la scena a Paulo, si defila e non è mai pericoloso. Poco male, perché al centro del gioco torna ad esserci l’argentino: accende la Juventus, viene a prendere palla, cerca il dialogo con i compagni. Poco meno di 25 minuti in cui Dybala crea l’attesa: so,Il tempo di immaginare il contenuto del pizzino che Kaio Jorge passa a Bonucci, esaltarsi per l’ingresso del brasiliano che duplica le ottime sensazioni già trasmesse dopo il derby contro il Torino, ed ecco che quel qualcosa accade., nessuno aveva protestato, impegnati piuttosto a imprecare contro le troppe scelte sbagliate del terzino. Così, dal nulla, quel capannello che si crea intorno a Mariani che si dirige verso il monitor ciche comincia ad essere fredda e che da qui si può osservare. È calcio di rigore e si esulta, già troppo per i gusti di uno scaramantico come me. Dybala è sul dischetto: ricordate l’attesa? Ora immaginatela religiosamente silenziosa. I più coraggiosi prendono lo smartphone e iniziano a riprendere. N: si tufferà da quella parte, ha già battezzato l’angolo. Deve saperlo anchee trasforma il silenzio in una rabbiosa liberazione.nel lungo serpentone che ci riporta a terra scorgo anche mamme e bambini. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? “L’importante è non averla persa”. “Sì, ma con Chiesa e Dybala già a inizio secondo tempo…”. “Poco male, delle altre solo il Milan ha vinto”. Già, il Milan… Questo diario che inizia oggi magari, in questo stadio. Curva opposta, stesso cielo. Con un’altra storia da raccontare.