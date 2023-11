Alessandro, alla BoboTV, parla così dell'episodio delle docce non funzionanti all'Allianz Stadium."Questo era un vecchio trucco di interregionale, Serie C, di qualche anno fa... Mi è capitato l'ultima volta 1 anno fa, abbiamo giocato a 100 km da Melbourne. Ho preso 35 legnate, finita 4-0, ko, tutto rotto. Accendo la doccia? Fredda. Mamma mia... cornuto e mazziato. Sono tornato con la tuta a casa, come ai vecchi tempi. L'acqua calda è roba da impazzire".